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Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

La Furia del Libro logró la mayor convocatoria de su historia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento literario reunió a 66 mil personas en sus cuatro días en la Estación Mapocho.

La Furia del Libro logró la mayor convocatoria de su historia
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La edición de invierno 2026 de La Furia del Libro tuvo una asistencia de 66 mil personas en sus cuatro días en el Centro Cultural Estación Mapocho, "cifra constituye la convocatoria más alta registrada en sus 17 años de trayectoria y 25 ediciones realizadas", valoró la organización.

Esta convocatoria "es una señal muy significativa. Estos resultados muestran que existe un interés creciente por la lectura, los libros y los espacios de encuentro cultural. La Furia del Libro ha crecido junto a una comunidad lectora diversa, curiosa y comprometida", comentó Carolina Ruiz, directora de La Furia del Libro.

El evento literario se realizó entre los días 28 y 31 de mayo, y durante 2026 hay agendadas otras dos versiones: La Furia Ilustrada, entre 9 y 11 de octubre, dedicada a la ilustración, la narrativa y las artes gráficas; y La Furia de Verano, entre 17 y el 20 de diciembre; ambas con el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) como escenario.

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