Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.4°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

"Aura": El viral anuncio oficial de Colo Colo por el acuerdo con Vozinha

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" remeció el mercado de pases a nivel mundial.

 Agencia Xinhua
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras el anuncio hecho por Aníbal Mosa a la prensa, Colo Colo revolucionó las redes sociales con la publicación oficial sobre la inminente contratación de Vozinha, arquero y una de las figuras del Mundial 2026 por sus actuaciones con Cabo Verde.

La palabra "Aura" y una foto del peinado del golero conformaron el minimalista posteo del Cacique, que además de "Bienvenido" le expresó a Vozinha que "te esperamos en el Estadio Monumental".

La publicación no tardó en dar la vuelta al mundo, logrando rápidamente cientos de miles de "me gusta" y otros tantos millares de comentarios.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada