"Aura": El viral anuncio oficial de Colo Colo por el acuerdo con Vozinha

Tras el anuncio hecho por Aníbal Mosa a la prensa, Colo Colo revolucionó las redes sociales con la publicación oficial sobre la inminente contratación de Vozinha, arquero y una de las figuras del Mundial 2026 por sus actuaciones con Cabo Verde.

La palabra "Aura" y una foto del peinado del golero conformaron el minimalista posteo del Cacique, que además de "Bienvenido" le expresó a Vozinha que "te esperamos en el Estadio Monumental".

La publicación no tardó en dar la vuelta al mundo, logrando rápidamente cientos de miles de "me gusta" y otros tantos millares de comentarios.