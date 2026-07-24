Fichaje mundial confirmado por Mosa: Vozinha será refuerzo de Colo Colo

Tras los primeros reportes periodísticos, se confirmó que el arquero Vozinha será nuevo jugador de Colo Colo, luego de ser figura a nivel planetario por su actuación en el Mundial 2026 junto a Cabo Verde.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, adelantó la contratación del golero de 40 años en la previa del partido de los albos ante Deportes Limache este viernes en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.

"Se están afinando los últimos detalles pero ya tenemos la confirmación de su entorno y su representante con un acuerdo tras la propuesta que le hemos hecho llegar", señaló a la prensa.

Mosa evitó hablar sobre la contratación por 18 meses, pues, "los detalles me gustaría conversarlos después. Lo primero es ratificar que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. Va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y ahí será presentado aquí en el Estadio Monumental", sumó Mosa.

Sobre la postura del DT Fernando Ortiz y la directiva, señaló que "estamos todos tranquilos, por supuesto. Mediática y deportivamente, reúne las dos condiciones. Es un portero que reúne las condiciones para estar en Colo Colo".

Mosa fue claro: "Obviamente que no es solo marketing. Tiene aditivos de marketing, pero él viene de hacer un buen Mundial. Deportivamente está apto y por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso porque coloca a nuestro club en una órbita mundial".