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Mosa y la llegada de Vozinha: "Obviamente que no es solo marketing"

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que Colo Colo llegó a un acuerdo con el arquero caboverdiano Vozinha, quien fue elegido como el mejor portero del Mundial 2026.

El mandamás del cuadro albo anunció la noticia en conversación con la prensa en la previa del duelo con Deportes Limache y apuntó que el fichaje del golero "obviamente que no es solo marketing", pues "reúne las condiciones para ser arquero de Colo Colo.

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