El coordinador de La Furia Ilustrada, José Bulnes, conversó con Una Nueva Mañana de Cooperativa sobre la segunda edición del evento gratuito que celebra el libro ilustrado, el cómic, el manga, las artes gráficas y el dibujo, destacando la visita del ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de "Yes, But".

"La mitad de la feria está enfocada a cubrir una demanda que viene del público familiar e infantil", señaló, valorando que "el público infantil siga acostumbrándose a tomar más libros, pero también tenemos artistas e ilustradores que son jóvenes que apunta a un público masivo y adulto".

A celebrarse entre este viernes 9 y domingo 11 de octubre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), tendrá entre sus invitados nacionales Saikomic, Claudio Romo y Sol Díaz, además del lanzamiento de una novela gráfica basada en la vida de Roberto Bolaño y múltiples talleres.

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