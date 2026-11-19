Además de reunir a más de un centenar de expositores y ofrecer actividades interactivas como cuentacuentos, manualidades y talleres de robótica -organizados por el Ministerio de Ciencia-, la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) ha servido de "termómetro" sobre los gustos del público joven y adolescente.

Entre las lecturas favoritas mencionadas a Cooperativa por visitantes destacan las sagas literarias como Percy Jackson y los dioses del Olimpo, de Rick Riordan; el universo de cómics de Marvel y también el manga japonés, con títulos como Dandadan, Jujutsu Kaisen o El verano en que Hikaru murió.

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