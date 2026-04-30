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Fernando Gago explicó la ausencia de Lucas Romero en la U: Cada jugador está en consideración

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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En medio de la conferencia previa a su partido ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga, el técnico Fernando Gago repasó la situación del paraguayo Lucas Romero en Universidad de Chile. Ante la interrogante de no estar convocado, el técnico azul detalló que no hay nada en particular contra el volante pese a que su último duelo de titular fue el 5 de abril ante el propio "granate" en la Liga de Primera.

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