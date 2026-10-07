Una delegación de 33 chilenos, integrada por Castellers de Lo Prado y estudiantes de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), participó por primera vez en la V Diada Castellera Internacional de Tarragona, en España, dedicada a las tradicionales torres humanas de Cataluña.

El grupo levantó cuatro estructuras, entre ellas torres de seis pisos, y cerró su presentación con tres pilares simultáneos de cuatro niveles. La exhibición reunió también a agrupaciones de Madrid, París, Londres, Andorra y Copenhague.

Los llamados castells requieren coordinación, equilibrio y confianza entre sus integrantes. Esta tradición catalana, que Castellers de Lo Prado desarrolla en Chile desde hace casi dos décadas, fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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