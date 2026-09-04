En el marco del Día Nacional del Vino, la gerente general de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago, Dafne Ulloa, entregó detalles en Cooperativa sobre la historia de la vitivinicultura en Chile y del lanzamiento de una nueva guía de enoturismo urbano.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la representante del gremio explicó que Santiago "fue construida bajo los orígenes del vino. Las grandes avenidas se diseñaron para conectar con los viñedos que, con el tiempo, se fueron desplazando hacia las afueras".

Destacó, asimismo, que la "Guía de Experiencias Enoturísticas del Centro Histórico" de Santiago busca conectar a los ciudadanos y turistas con la historia viva del vino a través de la gastronomía y comercio local.

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