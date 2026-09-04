Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.4°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Día Nacional del Vino: Historia de la vitivinicultura en Chile y la nueva guía del enoturismo urbano

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En el marco del Día Nacional del Vino, la gerente general de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago, Dafne Ulloa, entregó detalles en Cooperativa sobre la historia de la vitivinicultura en Chile y del lanzamiento de una nueva guía de enoturismo urbano.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la representante del gremio explicó que Santiago "fue construida bajo los orígenes del vino. Las grandes avenidas se diseñaron para conectar con los viñedos que, con el tiempo, se fueron desplazando hacia las afueras".

Destacó, asimismo, que la "Guía de Experiencias Enoturísticas del Centro Histórico" de Santiago busca conectar a los ciudadanos y turistas con la historia viva del vino a través de la gastronomía y comercio local.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados