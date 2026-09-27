Mina ilegal destruyó tramo de la Gran Muralla china para transportar residuos

Dos altos ejecutivos de una compañía minera fueron detenidos y la empresa sancionada con una multa de un millón de yuanes —unos 143 millones de pesos chilenos— tras confirmarse su responsabilidad en la destrucción de un tramo de la Gran Muralla china, estructura erigida durante la dinastía Ming en el condado de Ningwu, provincia de Shanxi.

Las indagatorias judiciales y administrativas determinaron que el tramo, de seis metros de ancho, sufrió daños irreparables tras ser utilizado de forma irregular durante años para el transporte de residuos de una mina de carbón que operaba sin licencia.

Los primeros daños en el sector conocido como Guojiayao se remontan a 2007, cuando la firma Ningwu Chaokai Coal Industry excavó una zanja en el monumento nacional con el fin de habilitar un atajo para sus camiones y evitar rutas más largas, según reportó la cadena estatal china CCTV.

Pese a las constantes denuncias por actos de vandalismo presentadas a partir de 2015, el paso ilegal continuó siendo utilizado desde 2013 por una segunda compañía, Shenda Chaokai Coal Industry, aprovechando la omisión sistemática de las autoridades locales frente a la legislación de protección patrimonial vigente desde 2006.

El caso dio un giro definitivo tras su reciente exposición en los medios de comunicación, lo que llevó a las autoridades de Shanxi a constituir una comisión de investigación especial en marzo de este año.

El proceso culminó con las drásticas sanciones económicas a la firma y la detención de los ejecutivos involucrados en las faenas ilegales.