Luego de años alejada de las tablas: Paulina Urrutia vuelve al teatro

Tras varios años alejada de las tablas, la actriz Paulina Urrutia concretó su esperado regreso al teatro luego de la muerte de Augusto Góngora y el complejo tratamiento contra el cáncer que ha tenido que enfrentar.

Urrutia ya protagonizó la obra "Proyecto Villa", que se presentó en el Centro GAM con funciones agotadas durante mayo, y ahora puso fecha a su nuevo desafío en escena con el reestreno de un aclamado montaje de Egon Wolff.

La actriz encabeza el elenco intergeneracional que dará vida a "Los invasores", pieza fundamental de la dramaturgia local, que volverá a ser exhibida entre el 3 y el 27 de junio en la Sala Antonio Varas, bajo la dirección de Marcelo Leonart.

Escrita en 1963 y originalmente estrenada bajo la dirección de Víctor Jara en la misma sala, sigue al acaudalado empresario "Lucas Meyer" (Jaime McManus) y a su esposa "Pietá" (Urrutia), quienes ven alterada su confortable realidad cuando un grupo de desamparados, liderados por el misterioso "China" (Gabriel Cañas), irrumpe en su hogar, transformando una noche familiar en una pesadilla de gran potencia dramática.

La obra también tendrá una función especial y gratuita en el Teatro Municipal de La Pintana el miércoles 17 de junio, a las 17:00 horas.