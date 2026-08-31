Martina Weil logró en Italia su mejor marca de la temporada en los 400 metros

La deportista nacional Martina Weil consiguió su mejor marca de la temporada en los 400 metros planos luego de cronometrar 50,39 segundos en el Grand Prix de Brescia, disputado en el Campo Gabre Gabric, en Italia.

La velocista chilena formó parte de una prueba de alto nivel internacional que tuvo como protagonistas a la jamaicana Nickisha Pryce y la bahreiní Salwa Eid Naser, quienes lideraron la competencia con registros de 49,27 segundos.

El tiempo conseguido por Weil representó su mejor registro de la presente temporada y una nueva señal de su progresión en los 400 metros, una de las pruebas en las que se ha consolidado como una de las principales figuras del atletismo chileno.

La competencia italiana también dejó actuaciones destacadas en la rama masculina, entre ellas la del sudafricano Leender Koekenoker, quien marcó 44,52 segundos en los 400 metros.

Weil llegó a Brescia después de otra actuación relevante en el circuito internacional, pues previamente había terminado tercera en los 300 metros planos del Memorial Kamila Skolimowska, correspondiente a la etapa polaca de la Diamond League.

De esta manera, la velocista nacional continúa sumando ritmo competitivo de cara a sus próximos desafíos internacionales y cerró su participación en Brescia con su mejor registro de 2026 en la distancia.