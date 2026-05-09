La joven velocista de 16 años Roxana Ramírez conversó con Cooperativa Deportes tras su reciente participación en el Mundial de Relevos de Botswana. La doble medallista de oro en los Sudamericanos de la Juventud en Panamá, quien llegó de Venezuela a Chile a los 9 años, repasó sus inicios en Maipú, su relación con su entrenador y sus ambiciosos desafíos para 2026.

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