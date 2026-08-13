Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.4°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

¿Cuándo se corre y dónde inscribirse en la Infinity Run?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La corrida es para visibilizar el espectro autista.

Las inscripciones irán en ayuda a la Fundación EACHI.

¿Cuándo se corre y dónde inscribirse en la Infinity Run?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Fundación del Espectro Autista de Chile (EACHI), entidad construida por cuidadores y familias que viven el espectro autista de cerca y comprenden sus desafíos cotidianos, en una alianza con la Municipalida de Peñalolén realizarán la corrida Infinity Run, con la misión de visibilizar esta condición del desarrollo neurológico.

La carrera está programada par el domingo 23 de agosto en el Mall Paseo Quilín, en Peñalolén, y ofrecerá tres circuitos: 2.5 kilómetros, 6K y 15K.

Las inscripciones se pueden realizar en la web oficial de Infinity Run y los tres recorridos tienen distintos valores.

  • Corrida 2.5K = $17.900 pesos
  • Corrida 6K = $20.900 pesos
  • Corrida 15K = $22.900 pesos

El cierre de las inscripciones será el viernes 21 de agosto, hasta las 00:00 horas. 

Cada inscripción al evento se convertirá en una contribución directa para financiar los programas de acompañamiento a niños y niñas que ejecuta la Fundación EACHI.

Esta iniciativa busca transformar la actividad física en una herramienta para generar conciencia sobre las barreras y diagnósticos que enfrentan miles de niños y familias en nuestro país.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada