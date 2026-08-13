¿Cuándo se corre y dónde inscribirse en la Infinity Run?

La Fundación del Espectro Autista de Chile (EACHI), entidad construida por cuidadores y familias que viven el espectro autista de cerca y comprenden sus desafíos cotidianos, en una alianza con la Municipalida de Peñalolén realizarán la corrida Infinity Run, con la misión de visibilizar esta condición del desarrollo neurológico.

La carrera está programada par el domingo 23 de agosto en el Mall Paseo Quilín, en Peñalolén, y ofrecerá tres circuitos: 2.5 kilómetros, 6K y 15K.

Las inscripciones se pueden realizar en la web oficial de Infinity Run y los tres recorridos tienen distintos valores.

Corrida 2.5K = $17.900 pesos

Corrida 6K = $20.900 pesos

Corrida 15K = $22.900 pesos

El cierre de las inscripciones será el viernes 21 de agosto, hasta las 00:00 horas.

Cada inscripción al evento se convertirá en una contribución directa para financiar los programas de acompañamiento a niños y niñas que ejecuta la Fundación EACHI.

Esta iniciativa busca transformar la actividad física en una herramienta para generar conciencia sobre las barreras y diagnósticos que enfrentan miles de niños y familias en nuestro país.