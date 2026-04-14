Deporte y música: El Rock ‘n’ Roll Running Series confirmó su regreso a Chile

Tras varios años de ausencia, la franquicia de corridas Rock 'n' Roll Running Series anunció su retorno a Chile con una edición en Santiago que unirá el deporte y la música.

La carrera, que no pisaba suelo nacional desde su segunda versión en 2020, fiel a su estilo y tal como menciona su propio nombre, dispondrá de música de nivel mundial, junto a un gran concierto final en Lo Barnechea, escenario ideal para unir el rock y los paisajes precordilleranos.

El evento tendrá lugar el sábado 17 de octubre, con distancias de cinco, 10 y 21 kilómetros.

"Estamos muy contentos de recibir un evento de estas características en nuestra comuna. El deporte es un pilar fundamental para promover la salud y el bienestar de nuestros vecinos, y en esta oportunidad se realiza con un importante foco en la concientización y prevención del cáncer. Queremos seguir impulsando la vida activa, el uso de los espacios públicos y el encuentro de nuestra comunidad", señalaron desde Lo Barnechea Deportes.

"Rock 'n' Roll Running Series Santiago refleja nuestro compromiso con el deporte y con impulsar iniciativas que combinen actividad física, música y sana convivencia. Queremos generar experiencias que conecten a las personas y contribuyan a construir una ciudad más activa", destacó Fernando Larraín, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Marketing y Estudios de Santander Chile, patrocinador del evento.

Las inscripciones se abrirán el próximo martes 21 de abril en el sitio web oficial de la corrida. Los vecinos de Lo Barnechea con Tarjeta Club Preferente tendrán un 20 por ciento de descuento.