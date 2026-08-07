Deportistas corrieron por el Fundo Puchegüín en el Día Nacional del Huemul

En el marco del Día Nacional del Huemul, celebrado cada 5 de agosto, los corredores Felipe Cancino y Peyton Thomas protagonizaron un proyecto que busca generar conciencia sobre el ciervo.

Los deportistas corrieron por el Fundo Puchegüín, ubicado en la Región de Los Lagos, detallando la importancia del monitoreo de los suelos y de la especie, que actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a acciones humanas, pese a ser un símbolo patrio.

El territorio, que fue adquirido mediante una iniciativa de crowdfunding internacional a través de la campaña Conserva Puchegüín, reúne las condiciones para la supervivencia del huemul, como la presencia de bosques templados, ríos, montañas y valles, que conforman un hábitat silencioso y conectivo para el mamífero.

Durante el recorrido, Cancino reflexionó sobre cómo el deporte al aire libre puede transformarse en una herramienta para generar conciencia sobre la protección de la naturaleza.

"Quienes recorremos estos lugares entendemos que la montaña no es solo un escenario para correr; es el hogar de especies que dependen de que estos ecosistemas permanezcan conectados y saludables", señaló.

Para Thomas, la experiencia permitió acercar la ciencia a nuevas audiencias y mostrar que la conservación no ocurre únicamente dentro de los parques nacionales, sino también gracias al compromiso de organizaciones, comunidades y personas que deciden proteger territorios estratégicos.