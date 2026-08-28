Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.4°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Evento exclusivo para mujeres: Medio Maratón de Santiago contará con transmisión de TVN

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

TVN marcará un nuevo hito al transmitir el Itaú Medio Maratón de Santiago 2026, competencia deportiva exclusiva para mujeres que este domingo 30 de agosto, reunirá a 6.000 corredoras en las calles de la capital.

La segunda edición del evento contempla dos distancias, 7K y 21K, con 3.000 deportistas en cada categoría y contará con la participación de destacadas atletas nacionales e internacionales, entre ellas la chilena María José Calfilaf, la boliviana Jhoselyn Camargo y la ecuatoriana Rosa Alva Chacha.

A ellas se sumará una invitada histórica del deporte mundial, la estadounidense Joan Benoit, primera campeona olímpica del maratón femenino en los Juegos de Los Angeles 1984.

contenido de servicio
Las + leídas