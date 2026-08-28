Evento exclusivo para mujeres: Medio Maratón de Santiago contará con transmisión de TVN

TVN marcará un nuevo hito al transmitir el Itaú Medio Maratón de Santiago 2026, competencia deportiva exclusiva para mujeres que este domingo 30 de agosto, reunirá a 6.000 corredoras en las calles de la capital.

La segunda edición del evento contempla dos distancias, 7K y 21K, con 3.000 deportistas en cada categoría y contará con la participación de destacadas atletas nacionales e internacionales, entre ellas la chilena María José Calfilaf, la boliviana Jhoselyn Camargo y la ecuatoriana Rosa Alva Chacha.

A ellas se sumará una invitada histórica del deporte mundial, la estadounidense Joan Benoit, primera campeona olímpica del maratón femenino en los Juegos de Los Angeles 1984.