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Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Jorge Pérez y Sofía Pérez ganaron el 10K de Curauma

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Jorge Pérez y Sofía Pérez ganaron el 10K de Curauma
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Jorge Pérez (28) y Sofía Pérez (27) fueron los grandes ganadores de los 10K Curauma, competencia que tuvo como punto de encuentro el Arauco Premium Outlet, con un recorrido entre abundantes bosques en una soleada mañana dominical.

La segunda versión de la competencia contó con una convocatoria de 500 deportistas en distancias de 5 y 10 kilómetros. En el caso de la distancia mayor, se trasladaron hacia el norte por Cardenal Samoré hasta Colina Verde (altura Colegio Siglo XXI), luego retornaron por Cardenal Samoré hacia la Ruta F-718 (Kilómetro 6), girando para enfrentar el tramo final hasta el recinto comercial, donde estuvo la meta.

Jorge y Sofía Pérez registraron tiempos de 32:26 minutos y 43:15 minutos, respectivamente. El podio masculino fue completado por Diego Jofré (35:13) y Daniel Estrada (35:34).

En damas, el segundo lugar fue para Dominique Cruz (44:39) y el tercero para Francisca Ignacia (45:48). Por su parte, en los 5K los mejores fueron Arturo Pereira y la promesa del running femenino, Agatha Hodgson, con solo 12 años.

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