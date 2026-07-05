Matías Barros y Mariana Fernández destacaron entre los ganadores del Torrencial Valdivia

Matías Barros y Mariana Fernández fueron parte de los grandes vencedores del Torrencial Valdivia, competencia de trail running que celebró su décima edición entre el 26 y el 28 de junio en la Región de Los Ríos.

Barros se impuso en la distancia de 44K, mientras que Fernández ganó la prueba de 65K, en una cita que reunió a más de 2.800 competidores provenientes de 25 países.

La competencia tuvo recorridos por distintos sectores de Valdivia y la Cordillera de la Costa, con pruebas de 12K nocturnos, 21K, 44K, 65K y 100K, además de carreras infantiles y una caminata para personas mayores.