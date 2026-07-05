Matías Barros y Mariana Fernández destacaron entre los ganadores del Torrencial Valdivia
La carrera celebró su décima edición con más de 2.800 corredores de 25 países en la Región de Los Ríos.
La carrera celebró su décima edición con más de 2.800 corredores de 25 países en la Región de Los Ríos.
Matías Barros y Mariana Fernández fueron parte de los grandes vencedores del Torrencial Valdivia, competencia de trail running que celebró su décima edición entre el 26 y el 28 de junio en la Región de Los Ríos.
Barros se impuso en la distancia de 44K, mientras que Fernández ganó la prueba de 65K, en una cita que reunió a más de 2.800 competidores provenientes de 25 países.
La competencia tuvo recorridos por distintos sectores de Valdivia y la Cordillera de la Costa, con pruebas de 12K nocturnos, 21K, 44K, 65K y 100K, además de carreras infantiles y una caminata para personas mayores.