El presidente del Club Deportivo Universidad Católica (CDUC), Francisco Urrejola, abordó este martes en Cooperativa el presente de la institución en su 89º aniversario, destacando su vitalidad a pesar de su larga trayectoria.

"El aniversario encuentra al club muy joven, con mucho ánimo, ganas e ilusión de seguir haciendo cosas por el deporte chileno, por el deporte de la Católica, por la Universidad y por todo lo que significa estos 89 años de historia de esta institución", destacó Urrejola, que también valoró el espíritu innovador y el compromiso con los principios que lo han regido desde su fundación.

LEER ARTICULO COMPLETO