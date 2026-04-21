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Francisco Urrejola y los 89 años del CDUC: "Nos encuentra con mucho ánimo, ganas e ilusión"

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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El presidente del Club Deportivo Universidad Católica (CDUC), Francisco Urrejola, abordó este martes en Cooperativa el presente de la institución en su 89º aniversario, destacando su vitalidad a pesar de su larga trayectoria.

"El aniversario encuentra al club muy joven, con mucho ánimo, ganas e ilusión de seguir haciendo cosas por el deporte chileno, por el deporte de la Católica, por la Universidad y por todo lo que significa estos 89 años de historia de esta institución", destacó Urrejola, que también valoró el espíritu innovador y el compromiso con los principios que lo han regido desde su fundación.

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