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Tópicos: Deportes | Gobierno | Ministerio del Deporte

Duco y el estadio para la U: Vamos a recibir a Azul Azul y a cualquier club que pida colaboración

Publicado:
| Periodista Digital: ministerio deporte, mindep, natalia duco, ministra duco, duco, universidad de chile, estadio para la u, u. de chile, la u, cuenta pública, kast

La ministra del Deporte habló sobre el tema tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

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Natalia Duco, ministra del Deporte, se refirió sobre la posibilidad de colaborar con Azul Azul para el anhelado sueño del estadio propio para Universidad de Chile, y señaló que el ministerio recibirá a "cualquier club" que quiera colaboración.

"Como Ministerio vamos a recibir tanto a Azul Azul como a cualquier club deportivo que nos pida colaboración para facilitar la realización de los estadios deportivos", declaró Duco a CNN Chile tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

La ministra también dijo que no hay una fecha concreta para una reunión con Azul Azul. "No depende de nosotros, estamos viendo todos los deportes en el país, pero estamos a disposición para trabajar con el club cuando ellos nos soliciten la reunión"

Las palabras de la ministra Duco se enmarcan en el anuncio que hizo el Presidente Kast en su Cuenta Pública, en donde señaló que se realizará una mesa de trabajo para que "todos los grandes clubes" tengan estadio propio.

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