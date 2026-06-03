Fedachi comunicó deceso de la madre de Ximena Restrepo y abuela de Martina Weil

La Federación Atlética de Chile informó este miércoles el fallecimiento de María Victoria Gaviria, madre de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, y abuela de la atleta nacional, Martina Weil.

"En nombre de la comunidad atlética chilena, hacemos llegar nuestras condolencias a Ximena, a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y serenidad para enfrentar este difícil momento", expresó la entidad a través de redes sociales.

"Nos unimos respetuosamente a su dolor y acompañamos a su familia ante esta irreparable pérdida", añadió.