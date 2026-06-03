Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago17.4°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Atletismo | Martina Weil

Fedachi comunicó deceso de la madre de Ximena Restrepo y abuela de Martina Weil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Fedachi comunicó deceso de la madre de Ximena Restrepo y abuela de Martina Weil
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Federación Atlética de Chile informó este miércoles el fallecimiento de María Victoria Gaviria, madre de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, y abuela de la atleta nacional, Martina Weil.

"En nombre de la comunidad atlética chilena, hacemos llegar nuestras condolencias a Ximena, a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y serenidad para enfrentar este difícil momento", expresó la entidad a través de redes sociales.

"Nos unimos respetuosamente a su dolor y acompañamos a su familia ante esta irreparable pérdida", añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada