¿Cuándo y dónde ver el Maratón de Santiago 2026?

Este domingo 26 de abril se desarrollará una nueva edición del Maratón de Santiago, el evento deportivo más masivo de Chile que congregará a miles de corredores nacionales y extranjeros en las categorías 10K, 21K y 42K.

El Maratón de Santiago 2026 contará con la transmisión televisiva en señal abierta de TVN, y todos los detalles de la jornada junto a los resultados los podrás seguir en Cooperativa.cl.

Al igual que en versiones anteriores, la competencia tendrá como punto de partida y meta el frontis del Palacio de La Moneda, lugar desde donde los atletas iniciarán sus recorridos por las principales arterias de la Región Metropolitana.

La jornada de competencia arrancará oficialmente a las 07:40 horas (11:40 GMT) con la largada de la categoría principal de los 42 kilómetros.

Por su parte, los corredores de los 10K iniciarán su recorrido a partir de las 08:00 horas (12:00 GMT), mientras que los 21K tendrán tres turnos de salida programados para las 08:10, 08:25 y 08:40 horas.