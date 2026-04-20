¿Cuándo y dónde ver el Maratón de Santiago 2026?
Este fin de semana se realizará la tradicional carrera que se toma las calles de la capital.
Este fin de semana se realizará la tradicional carrera que se toma las calles de la capital.
Este domingo 26 de abril se desarrollará una nueva edición del Maratón de Santiago, el evento deportivo más masivo de Chile que congregará a miles de corredores nacionales y extranjeros en las categorías 10K, 21K y 42K.
El Maratón de Santiago 2026 contará con la transmisión televisiva en señal abierta de TVN, y todos los detalles de la jornada junto a los resultados los podrás seguir en Cooperativa.cl.
Al igual que en versiones anteriores, la competencia tendrá como punto de partida y meta el frontis del Palacio de La Moneda, lugar desde donde los atletas iniciarán sus recorridos por las principales arterias de la Región Metropolitana.
La jornada de competencia arrancará oficialmente a las 07:40 horas (11:40 GMT) con la largada de la categoría principal de los 42 kilómetros.
Por su parte, los corredores de los 10K iniciarán su recorrido a partir de las 08:00 horas (12:00 GMT), mientras que los 21K tendrán tres turnos de salida programados para las 08:10, 08:25 y 08:40 horas.