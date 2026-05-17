Benjamín Hites gritó campeón con su equipo en las 24 Horas de Nürburgring

El piloto chileno Benjamín Hites festejó junto al equipo Black Falcon en las 24 Horas Nürburgring, al ser el mejor conjunto de su categoría del certamen alemán.

El cuarteto dejó atrás su desafortunada clasificatoria y culminó el recorrido con un tiempo de 24:05:33.289, liderando los vehículos Cup 2 con el puesto 18 general.

Justo un españo abajo en la tabla total apareció Liqui Moly, segundo de la Cup 2 con 24:12:34.884. RPM Racing cerró el podio con un tiempo de 24:12:23.805, en el puesto 21.

Por otra parte, Max Verstappen tuvo una frustrante carrera con Mercedes-AMG, pues un problema mecánico obligó al equipo a abandonar.

La estrella de la Fórmula 1 había sido clave para sostener el liderato, pero fallas en el vehículo dejó a su equipo fuera de acción tras 20 horas y 37 minutos en pista.