Antonelli ganó en Canadá y Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, ganó el Gran Premio de Canadá, quinta fecha del Mundial de Fórmula 1, disputado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en una carrera en la que el argentino Franco Colapinto consiguió el mejor resultado de su trayectoria al terminar sexto con Alpine.

Antonelli, de 19 años, logró su cuarto triunfo consecutivo y se impuso por delante del inglés Lewis Hamilton, de Ferrari, y del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quienes completaron el podio. El monegasco Charles Leclerc finalizó cuarto, seguido por Isack Hadjar y Colapinto.

La carrera tuvo los abandonos de George Russell, que lideraba antes de la mitad del recorrido, de Fernando Alonso por un problema en el asiento de su Aston Martin y del mexicano Sergio Pérez por una rotura en el eje delantero derecho de su Cadillac. Con el resultado, Antonelli lidera el Mundial con 131 puntos, 43 más que Russell.