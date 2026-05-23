George Russell logró la pole del Gran Premio de Canadá

El piloto inglés George Russell, de Mercedes, logró la "pole" para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se disputará este domingo en el circuito "Gilles Villeneuve" de Montreal.

Russell marcó un tiempo de 1'12"578 en la ronda decisiva de la clasificación y superó por 68 milésimas a su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien partirá segundo. La segunda fila quedó para los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, largará desde la décima posición, mientras que Carlos Sainz partirá decimoquinto, Fernando Alonso decimonoveno y el mexicano Sergio Pérez desde el vigésimo lugar. La carrera está pactada a 70 vueltas, con un recorrido total de 305,2 kilómetros.