George Russell sumó un nuevo triunfo para Mercedes con el GP de Azerbaiyán

El inglés George Russell (Mercedes) volvió al triunfo este sábado con la conquista del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta carrera de la Fórmula 1, disputada en el circuito urbano de Bakú.

El escolta del Mundial de pilotos firmó un tiempo de 1:38:02.143, apenas 196 milésimas por delante del neerlandés Max Verstappen. El otro Red Bull, del francés Isack Hadjar, fue tercero (+10.704).

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), sólido puntero destacado del Mundial, remontó once plazas para acabar quinto, detrás de Charles Leclerc (Ferrari).

También puntuaron Lewis Hamilton (Ferrari), Arvid Lindblad (RB) Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) y Carlows Sainz (Williams).

El español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó por un problema de motor, en la vuelta 21. Por otra parte el argentino Franco Colapinto (Alpine) provocó un accidente al chocar a su compañero Pierre Gasly; acción que además sacó de carrera a inglés Lando Norris (McLaren) en la vuelta 35.

En cuanto al campeonato de constructores, Mercedes volvió a demostrar su dominio en la cima con la undécima conquita de sus pilotos este año: Lidera con 538 puntos, mientras Ferrari está rezagado con 378.

La siguiente jornada de la F1 será el aplazado GP de Baréin, que conservará su nombre pero se disputará el próximo domingo 4 de octubre (04:00 de Chile, 07:00 GMT) en el circuito de Sepang, en Malasia.