PPD: Interpelación al canciller debe centrarse en la pésima decisión de adherir al Escudo

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, elevó el tono contra la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y subrayó que esa "pésima decisión" debe ser el centro de la interpelación que enfrentará el canciller Francisco Pérez Mackenna el lunes en la Cámara.

LEl interrogatorio -a cargo del diputado socialista e integrante de la Comisión de RR.EE. Nelson Venegas- abordará la gestión diplomática del ministro, marcada por reiteradas polémicas como la de Argentina y el Estrecho de Magallanes, el apoyo chileno a la reclamación trasandina en la cuestión de las Malvinas y los opacos alcances de la integración nacional al mentado Escudo.

La interpelación contempla 13 puntos, entre ellos el retiro del respaldo del Estado a la fallida candidatura a la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet y las controversias que rodean al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik.

En este contexto, Soto espera que la iniciativa "sea una oportunidad para que la política exterior de Chile se encauce de forma correcta".

"(Hasta ahora) ha sido débil, errática y genera muchas dudas, y creo que se debe centrar en los fundamentos y también las posibles consecuencias de la pésima decisión de adherir al Escudo de las Américas", consideró Soto.

Schubert: "(Hay que) ser oposición, pero una prudente"

Desde el oficialismo volvieron a criticar la posibilidad de que la sesión aborde temas sensibles para la seguridad nacional, por lo que reiteraron el carácter "poco patriota" de la ofensiva opositora.

"Los diputados que han impulsado esta interpelación no han pensado en la patria. Yo creo que aquí, claramente, no es la oportunidad (adecuada para hacerla, pues) tenemos a un canciller que está negociando temas importantes, y ponerlo hoy en cuestión debilita no solamente a la persona, sino también la postura chilena, y eso sí es muy grave y muy peligroso", dijo el diputado republicano Stephan Schubert.

"(Hay que) ser oposición, pero una oposición prudente", filosofó el también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Respecto al Escudo de las Américas, Schubert defendió que "no es una medida a favor de alguien o de un país en particular, sino una en contra del crimen organizado y el terrorismo. Y es aceptada no solamente por Chile, sino que también por otros 15 países más".

"Los expresidentes (Bachelet y Boric, que cuestionaron la adhesión) han tomado su decisión (en materias de seguridad), pero el Presidente Kast, que conduce las relaciones internacionales, ha tomado una decisión distinta, que es utilizar todas las herramientas y todas las instancias posibles para combatir el crimen organizado", expresó el parlamentario republicano.

Holzmann cree que interpelación puede servir para unir a la oposición

El analista político Guillermo Holzmann considera que la interpelación opositora "tiene, en primer lugar, un análisis político-ideológico que consiste en poder establecer un punto de convergencia que lleve a una sola propuesta a los partidos y movimientos que están en contra del Gobierno".

"En esa perspectiva, la falta de unidad y contenido que ha mostrado la oposición pasa a ser un elemento que alimenta, y le da mayor fuerza a la necesidad de que esta interpelación al canciller se transforme en una suerte de ícono o pilar de lo que va a ser la reunificación o la propuesta que pueda tener la oposición", teorizó.