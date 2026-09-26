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Tópicos: País | Policial | Drogas

Narcos de San Bernardo tenían un fusil y munición de guerra

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Su poder de fuego hacía a esta banda "especialmente peligrosa", dijo la PDI

Narcos de San Bernardo tenían un fusil y munición de guerra
 ATON (Referencial)

El arma incautada es de marca Mauser y calibre 7,62 milímetros.

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La Policía de Investigaciones informó la detención de dos sujetos, líderes de una banda criminal que cometía diversos delitos en el sector de Los Olivos, en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo a información policial, se trata de un hombre y una mujer, de nacionalidad chilena, quienes mantenían en su poder cinco armas de fuego: dos pistolas calibre 9 milímetros; dos revólveres calibre .32, y un fusil de guerra marca Mauser calibre 7,62 milímetros.

Asimismo, se incautaron 1.292 gramos de distintos tipos de drogas, como cocaína base, clorhidrato de cocaína, ketamina y cannabis. Además, un chaleco antibalas y 298 municiones de diferentes calibres, principalmente, de guerra.

El subprefecto Ariel Ramírez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal, apuntó que "el poder de fuego que tenía esta banda la hacía especialmente peligrosa, porque estamos hablando de cinco armas de fuego, entre ellas, un arma de guerra, lo que generaba una violencia extrema. Logramos determinar que realizaban disparos injustificados".

Los sujetos pasarán a control de detención y serán formalizados por el delito de tráfico ilícito de drogas, como también infracción a la Ley de Armas.

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