Mercedes hizo el "un-dos" en Catar con Antonelli y un desafortunado Russell
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Mercedes hizo el "un-dos" en Catar con Antonelli y un desafortunado Russell
Mercedes aumentó su gran temporada en la Fórmula 1 con los dos primeros puestos en el Gran Premio de Catar, penúltima fecha del 2026 que tuvo al campeón Andrea Kimi Antonelli como ganador y el británico George Russell como escolta, aunque también fue víctima del infortunio por la pérdida de tiempo ante un trozo de una publicidad que le hizo perder segundos en boxes.
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