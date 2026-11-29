Mercedes aumentó su gran temporada en la Fórmula 1 con los dos primeros puestos en el Gran Premio de Catar, penúltima fecha del 2026 que tuvo al campeón Andrea Kimi Antonelli como ganador y el británico George Russell como escolta, aunque también fue víctima del infortunio por la pérdida de tiempo ante un trozo de una publicidad que le hizo perder segundos en boxes.

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