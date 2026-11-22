La celebración de Max Verstappen tras el frenético GP de Las Vegas
Publicado:
Fotos Destacadas
Con gol de campeón de la Libertadores: La Roja sub 20 empató en amistoso con México
Colo Colo venció a Racing y mantuvo el ritmo ganador de cara al clásico con la UC
Cuarta jornada de paro de camioneros: Últimos bloqueos y retiro de vehículos en las rutas
Fotos Recientes
La oncena del campeón Colo Colo para recibir a la UC en el Monumental
Las postales que dejó el regreso de Ed Sheeran a Chile
La celebración de Max Verstappen tras el frenético GP de Las Vegas
El neerlandés Max Verstappen se quedó con el intenso Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima fecha de la Fórmula 1, que se caracterizó por un emocionante trámite con constantes adelantamientos en todas las posiciones de la parrilla.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados