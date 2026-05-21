El automovilismo está de luto: Falleció leyenda de Nascar Kyle Busch

La tarde de este jueves, Nascar comunicó el fallecimiento a los 41 años del legendario Kyle Busch, piloto con más victorias en la historia de las categorías nacionales y dos veces campeón de la Cup Series.

"Nuestros pensamientos están con Samantha, Brexton y Lennix; con los padres de Kyle y Samantha; con Kurt y con toda la familia de Kyle; con Richard y Judy Childress; con todos los miembros de Richard Childress Racing; así como con sus compañeros de equipo, amigos y aficionados. Hoy, la Nascar ha perdido a un gigante del deporte; una pérdida que se produce demasiado pronto", señala parte del comunicado.

El oriundo de Las Vegas había sido hospitalizado de urgencia esta mañana por causas desconocidas, pero lo suficientemente graves para marginarlo de las 600 millas de Charlotte, uno de los eventos más importantes de la disciplina que se celebra este domingo.

"Rowdy" como era apodado por su personalidad ruidosa, pilotaba el Chevrolet Camaro N°8 para Richard Childress Racing en la Cup Series, además de hacer apariciones esporádicas en categorías menores del ente automovilístico, especialmente la Truck Series, en la cual había triunfado en Dover el pasado fin de semana.



Considerado uno de los mejores pilotos en la historia de Nascar, Busch cosechó 234 victorias, 63 de ellas en la categoría mayor del deporte estadounidense, además de haber sido dos veces monarca de la competencia en 2015 y 2019.