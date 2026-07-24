Donald Trump tildó a LeBron James de "racista" en comparación con Michael Jordan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado este viernes sobre su preferencia entre Michael Jordan y LeBron James, dos de las máximas figuras de la NBA.

Ante la interrogante, el mandatario fue fiel a su estilo y entregó una postura clara, apoyando al exbasquetbolista: "Michael Jordan es mi amigo, juego golf con él. Es un tipo realmente bueno".

En esa misma línea, Trump deslizó un acido comentario contra el actual jugador de Philadelphia 76ers: "Creo que LeBron es... tal vez sea un racista o tal vez no le agrada Trump, no lo sé".

Finalmente, remarcó que: "Solo me agrada la gente a la que le agrado yo. Así que diría que Michael Jordan por completo".