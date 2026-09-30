Camiseta de Michael Jordan de las Finales de 1998 se vendió en cifra récord para la NBA

Una camiseta de Michael Jordan usada en las Finales NBA de 1998 ganadas por Chicago Bulls a Utah Jazz se vendió este martes por la cifra de 12,26 millones de dólares, un récord para una prenda de colección de la liga de baloncesto estadounidense.

La camiseta salió a subasta el pasado 15 de septiembre en la plataforma de comercio Joopiter, fundada por el artista Pharrell Williams, y un coleccionista se la adjudicó ayer martes.

Los 12,26 millones de dólares pagados por esta camiseta superan el anterior récord de la NBA, perteneciente al mismo Jordan en dichas Finales.

"Usada durante 'The Last Dance' - la última temporada en la que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ganó un campeonato -, marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global", destacó la plataforma.

"Air" fue el máximo anotador esa noche con 24 puntos que contribuyeron a que los Bulls se llevaran la victoria y se adelantaran 2-1 en la serie.