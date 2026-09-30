EE.UU. negó visa al senador comunista Daniel Núñez

Estados Unidos negó la visa de ingreso al senador Daniel Núñez (PC), quien tenía previsto viajar a Nueva York para participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP), en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En primera instancia, la invitación había sido extendida al senador Francisco Huenchumilla (DC), quien desistió de asistir por razones familiares.

De esta manera, el el comité unificado se dispuso que asumiera como reemplazante el senador Núñez, quien realizó las gestiones a través del encargado de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta para tramitar la visa de ingreso a EE.UU.

Sin embargo, el legislador PC relató que mientras se disponía a sacar su pasaporte diplomático, se le informó que no había disposición por parte de EE.UU. para acelerar los trámites y entregar oportunamente el documento, lo que impidió su viaje.

Finalmente, la representación parlamentaria chilena en la instancia -que reúne a representantes de parlamentos nacionales y aborda materias vinculadas al trabajo legislativo y cooperación parlamentaria internacional- quedó a cargo de la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien asumió en reemplazo de Ñúñez.

Núñez apunta a falta de voluntad del país anfitrión

Tras confirmarse su ausencia en la cumbre internacional, el senador Núñez señaló que habló con "el encargado de relaciones internacionales del Senado para hacer las gestiones".

"Él me informó que iba a tramitar la visa y el día que estoy sacando mi pasaporte diplomático me informa que el lunes, a siete días del viaje, que no había disposición para agilizar la solicitud, la tramitación de la visa y que por lo tanto no había posibilidad de obtener la visa. Y en esas condiciones, obviamente no puedo viajar", lamentó el legislador.

En esta línea, cuestionó que "ante estos viajes que son un encuentro parlamentario internacional en el marco de la asamblea de Naciones Unidas, el país que es sede de las Naciones Unidas, en este caso Estados Unidos, debe facilitar los trámites de la visa para que uno pueda participar de los eventos, y lo que yo deduzco es que no hubo esa voluntad".