"Puede cambiar la historia": Nueva revisión al celular de Hermosilla busca recuperar chats de Telegram

El periodista Nicolás Sepúlveda, director de Reportea, afirmó en Cooperativa que la Fiscalía decidió realizar una nueva extracción de información del teléfono de Luis Hermosilla para intentar recuperar conversaciones de Telegram que podrían aportar antecedentes a las distintas investigaciones que involucran al abogado.

Según explicó en Una Nueva Mañana, la decisión se adoptó después de que su medio publicara la existencia de mensajes en esa aplicación, a la que Hermosilla y algunos de sus interlocutores trasladaban conversaciones sensibles.

"Nosotros publicamos que existían esos mensajes hace un par de meses. Después de eso la Fiscalía tomó la decisión de hacer una segunda extracción del celular de Luis Hermosilla", señaló.

Sepúlveda precisó que, hasta donde conoce, el aparato había sido sometido a una sola extracción, a fines de 2023, de la que se obtuvieron las conversaciones de WhatsApp.

"Solo se ha hecho una extracción, es decir, la Fiscalía tomó el aparato una vez a fines de 2023, le aplicó un software y sacó la información", detalló.

Los temas más delicados se hablaban por Telegram

El periodista explicó que los avances tecnológicos podrían permitir acceder ahora a conversaciones de otras aplicaciones.

"Pero ahora la tecnología es más avanzada, ha avanzado rápido, y hoy día los softwares que usa la Fiscalía sí pueden extraer conversaciones de aplicaciones como Telegram", sostuvo.

Sobre el estado de la diligencia, indicó: "Y eso yo entiendo que se iba a hacer, entiendo que la Fiscalía está en eso. Tomaron la decisión de hacerlo".

El interés en Telegram, explicó, responde a referencias que aparecen en conversaciones de WhatsApp de Hermosilla con el exministro Andrés Chadwick, el abogado Samuel Donoso y el exfiscal Manuel Guerra.

"Es importante porque en los chats de WhatsApp queda constancia de que las conversaciones más delicadas, lo más secreto se hablaba por Telegram", afirmó.

"En todos esos registros de chats coinciden que cuando el tema se pone peliagudo dicen: 'Vámonos a Telegram' o 'Te envío un mensaje a Telegram'. Si la Fiscalía logra rescatar esos mensajes puede cambiar la historia, sí", añadió.

La declaración de Hermosilla y los pagos en efectivo

La nueva revisión se conoce después de que Hermosilla entregara antecedentes ante la Fiscalía de Valparaíso sobre pagos en efectivo y gestiones relacionadas con nombramientos judiciales, abordados en un reportaje de Reportea publicado el 28 de septiembre.

En su declaración del 27 de agosto, el abogado reconoció que él y Samuel Donoso recibían pagos en efectivo por asesorías encargadas por el expresidente Sebastián Piñera, distintos de su trabajo como asesor del Ministerio del Interior.

Sepúlveda interpretó la entrega de estos antecedentes como un cambio en la conducta de Hermosilla frente a las investigaciones.

"Es primera vez con esta declaración que vemos a Hermosilla entregando información relevante a la Fiscalía; esto no lo había hecho antes", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que desconoce si existe un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público: "Su defensa no ha querido referirse a este asunto; tampoco sabemos si esa defensa firmó algún acuerdo de colaboración con la Fiscalía".

Respecto de los pagos, el periodista destacó que aún debe esclarecerse el origen del dinero y qué gestiones remuneraba. Según explicó, Hermosilla y Donoso recibían esos recursos mientras también impulsaban candidaturas al Poder Judicial.

Las distintas aristas del caso

La revisión del teléfono de Hermosilla ha permitido abrir investigaciones que van más allá del audio que dio origen al escándalo en noviembre de 2023, entre ellas las relacionadas con presuntas irregularidades en nombramientos judiciales.

En la arista Audio-Factop, la Fiscalía cerró la investigación y solicitó 17 años de cárcel para Hermosilla, por delitos tributarios, lavado de activos, cohecho, soborno y tráfico de influencias.

Sepúlveda recordó que otras investigaciones siguen su curso en distintas regiones: las vinculadas con nombramientos judiciales en Valparaíso, la relativa a Manuel Guerra en Arica y las relacionadas con Ángela Vivanco en Los Lagos.

El periodista sostuvo que esa distribución ha dificultado conectar antecedentes entre las causas y destacó el aporte de las investigaciones periodísticas para establecer esos vínculos.