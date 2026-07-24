LeBron James tiene nuevo equipo en la NBA

Este viernes, LeBron James puso fin a las especulaciones en torno a su futuro, anunciando que continuará su carrera en Philadelphia 76ers tras su salida de Los Angeles Lakers como agente libre.

El "King" firmó su contrato por dos temporadas, con un sueldo de ocho millones de dólares, cifra considerablemente menor a los 53 que recibió durante su último año en el equipo angelino.

Además, el acuerdo cuenta con una opción de jugador que le permitirá decidir su continuidad tras finalizar el primer año con la franquicia que compite en la Conferencia Este de la NBA, detalló su representante Rich Paul a ESPN.

James dio la noticia mediante redes sociales, afirmando que consideró el retiro, pero una larga reflexión lo hizo cambiar de parecer, señalando que "aún amo este deporte y tengo mucho para dar".

"Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero dejarme la piel. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que es conquistar otro campeonato", agregó.

Finalmente, el jugador de 41 años aseguró que "puedo ayudar a que los 76ers sean un contendiente al campeonato. Estoy muy emocionado de energizar a una nueva fanaticada y comenzar por última vez un increíble camino".