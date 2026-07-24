Aranceles de EE.UU: Quiroz reconoce que rumbo económico de Trump es "distinto" al de Chile

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó como un "revés" los aranceles -de entre 10 y 12,5 por ciento- impuestos por el Gobierno de Donald Trump a las importaciones de 60 economías, entre ellas la chilena.

La medida de Washington se sustenta en las conclusiones de una investigación que acusó "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso" por parte de ese grupo de países, entre los que se encuentra Chile, Reino Unido, Japón, Canadá, la Unión Europea, China, Australia y Brasil, entre otros.

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional de 10 puntos para las importaciones procedentes de 17 economías, y del 12,5 por ciento para otras (entre ellas Chile), mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.

Desde Teatinos 120, el titular de Hacienda reaccionó a la medida y la catalogó como "un revés, no es positivo. Chile favorece el libre comercio, el multilateralismo, tener comercio con todos los países. Tenemos otros socios comerciales".

"Estados Unidos desde hace tiempo que va en un rumbo un poco distinto y esperemos que esta situación se vaya resolviendo después. Nosotros siempre estamos conversando, estamos pendientes, hacemos nuestros aportes, pero quien conduce esta negociación es el ministro de Relaciones Exteriores", enfatizó el ministro Quiroz.

A través de un declaración pública, la la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales consideró que la medida aplicada a Chile "no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación".

Excanciller Ignacio Walker: "Chile ha sido castigado por EE.UU."

En El Primer Café de Cooperativa, el excanciller Ignacio Walker rechazó la aplicación de gravámenes contra Chile y sostuvo que "este es un resquicio legal, uno más del presidente Trump. En el mes de febrero, la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó que el Ejecutivo, el presidente Trump, no tiene atribuciones para fijar aranceles y que esta es una decisión soberana del Congreso".

"¿Qué hizo al día siguiente Donald Trump? Resquicio legal: recurrió a la sección 122, que es una ley de 1974, que permite aplicar aranceles de hasta 15% por 150 días a ciertos países. Ese es el mundo que estamos viviendo. Chile ha sido castigado y otros 60 países castigados por EE.UU.", fustigó el otrora senador.

Preocupación desde el mundo gremial

Desde el mundo gremial, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, rechazó la medida al sostener que Chile "es una economía que ha crecido gracias a reglas claras y mercados abiertos. La aplicación de nuevos aranceles es un retroceso que genera perjuicios económicos y mayor incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan".

"Nuestro país ha demostrado ser un socio comercial serio y confiable, con una institucionalidad sólida, altos estándares laborales y un firme compromiso con la trazabilidad de sus exportaciones", complementó.

La dirigente apuntó a que el "diálogo entre ambos países permita avanzar hacia mejores condiciones para el comercio y que estos aranceles puedan ser reconsiderados, resguardando así el acceso de nuestros principales productos al mercado estadounidense".

En tanto, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, lamentó que no se hayan considerado los argumentos presentados por Chile, teniendo en cuenta su trayectoria como socio comercial serio, confiable y cumplidor de sus compromisos internacionales.

Asimismo, desde SalmónChile hicieron un llamado a la Cancillería a agotar todas las instancias y a continuar con las gestiones ante las autoridades estadounidenses para buscar espacios de diálogo que permitan revertir esta decisión.

En medio de tensiones: Chile cerró negociaciones con Filipinas para un nuevo acuerdo

En medio de la tensión con Washington, Cancillería anunció el cierre de las negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral con Filipinas.

Este avance se da en el marco de la gira del canciller Francisco Pérez Mackenna por el sudeste asiático, buscando diversificar las alianzas comerciales del país ante el giro proteccionista de Estados Unidos.