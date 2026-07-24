Tribunal abona 1.463 días a condena de exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo

El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de Karen Rojo y ordenó abonar 1.463 días a su condena, correspondientes al periodo en que permaneció privada de libertad en Países Bajos durante su proceso de extradición.

La exalcaldesa fue condenada a cinco años de presidio efectivo por fraude al fisco, debido al uso irregular de 23 millones de pesos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para financiar una asesoría comunicacional con fines electorales durante 2016.

Rojo arribó a Chile el pasado 15 de julio, tras ser extraditada desde Países Bajos, país en el que permanecía detenida desde 2022.

Al contabilizar como parte de la condena los 1.463 días que permaneció privada de libertad en el extranjero, Rojo registra cumplida el 80% de su pena.

El fallo del magistrado Marcos Escobar, que no recibió oposición formal ni de la Fiscalía ni del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se ampara en el derecho internacional y en la normativa penal vigente, ratificando el cómputo total de los días transcurridos desde su detención en el extranjero.

El abogado querellante Rolando Lorca remarcó que el juez se remitió a aplicar la ley, y por ende, instó a no interpretarlo como una normalización del delito de fraude al fisco cometido por la exautoridad.

Defensa planea solicitar beneficios carcelarios

Rojo permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en la Región Metropolitana, mientras su defensa busca que acceda a beneficios intrapenitenciarios.

"Tenemos que esperar a que se cumpla esta resolución judicial, que se haga el descuento administrativamente y hecho eso, tenemos que solicitar los beneficios", adelantó el abogado de la exalcaldesa, Fidel Castro.

A las afueras del tribunal, en tanto, un grupo de dirigentas vecinales expresó, con lienzos y globos, su respaldo incondicional a la condenada.