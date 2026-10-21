LeBron James estrenó este martes su etapa con Philadelphia 76ers con una victoria por 100-1006 ante New York Knicks, elenco que vio amargada la celebración de su título de la NBA en una noche en la que subieron el estandarte de campeones al techo del Madison Square Garden y sus jugadores recibieron el tradicional anillo.

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