"Vértigo Extremo" puso a famosos a trabajar en La Vega
Publicado:
Fotos Destacadas
Kylian Mbappé lideró la contundente victoria de Real Madrid sobre el Sevilla de Gabriel Suazo
Partido Nacional Libertario homenajeó a Carabineros a siete años del estallido social
Zombie Walk 2026 reunió a más de 5.000 personas en la Alameda
Fotos Recientes
"Vértigo Extremo" puso a famosos a trabajar en La Vega
Aitana tuvo un repleto show en su regreso a Santiago
Kylian Mbappé lideró la contundente victoria de Real Madrid sobre el Sevilla de Gabriel Suazo
Este lunes se emitió el primer episodio de "Vértigo Extremo", el programa satélite del clásico estelar el cual pone a famosos a competir bajo inusuales condiciones. En este episodio los rostros conocidos fueron Fernando Larraín, Simón de la Costa, Pablo Mackenna, La Pincoya, Kenita Larraín y Cony Capelli, quienes tuvieron que trabajar una jornada en La Vega.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados