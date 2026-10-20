Este lunes se emitió el primer episodio de "Vértigo Extremo", el programa satélite del clásico estelar el cual pone a famosos a competir bajo inusuales condiciones. En este episodio los rostros conocidos fueron Fernando Larraín, Simón de la Costa, Pablo Mackenna, La Pincoya, Kenita Larraín y Cony Capelli, quienes tuvieron que trabajar una jornada en La Vega.

LEER ARTICULO COMPLETO