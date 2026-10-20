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"Vértigo Extremo" puso a famosos a trabajar en La Vega

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Este lunes se emitió el primer episodio de "Vértigo Extremo", el programa satélite del clásico estelar el cual pone a famosos a competir bajo inusuales condiciones. En este episodio los rostros conocidos fueron Fernando Larraín, Simón de la Costa, Pablo Mackenna, La Pincoya, Kenita Larraín y Cony Capelli, quienes tuvieron que trabajar una jornada en La Vega.

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