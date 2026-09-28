LeBron y su arribo a los 76ers: El lujo de tenerme es que puedo hacer cualquier cosa

LeBron James, que dejó Los Ángeles Lakers para incorporarse a los Philadelphia 76ers, habló en la antesala del inicio de la NBA y destacó el renombre de su figura en el baloncesto.

Arrancó su rueda de prensa quitando de la mesa la tarjeta de identificación con su nombre: "Creo que ya saben quién soy", bromeó.

"El lujo de mi forma de jugar es que puedo hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa", dijo LeBron.

El jugador de 41 años además señaló que llega a los Sixers con máximas ambiciones: "Para ser grandes, tenemos que estar encantados de hacer cosas que nos ponen incómodos. Esa es la manera de que las cosas vayan más rápido. Si las hacemos, seremos un gran equipo. Si no las hacemos, se dirá que éramos un gran equipo y que perdimos en la segunda ronda. No quiero perder en la segunda ronda. No dejé a mi familia (en Los Angeles) para perder en la segunda ronda", afirmó.

Sobre su elección por el cuadro de Philadelphia, aseguró que "tenía una lista de cinco equipos que me interesaban. Vi a mi agente en su podcast y vi su pizarra. Tengo una relación realmente muy buena con Tyrese (Maxey). Hablamos mucho y le pregunté bastante, no solo sobre cómo ve el rumbo de su carrera, cómo ve a la franquicia y cómo me vería encajando si yo viniera aquí".

"Entiendo mi personalidad y todo lo que conlleva. A veces puede ser algo negativo. Entiendo que quizá algunas personas no puedan manejar lo que puedo aportar. Solo le hice todas las preguntas que podía hacerle, y no fue una sola conversación. Creo en nuestra relación y, cuando analicé muchos de los equipos y franquicias en los que podía jugar, él fue uno de los principales factores para tomar mi decisión", añadió.