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Aitana tuvo un repleto show en su regreso a Santiago

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La popular cantante española Aitana tuvo un concierto con entradas agotadas la noche del lunes 19 de octubre en Santiago, a cuatro años de su primera visita al país, cuando estuvo en el Teatro Caupolicán.

Ahora en el Santander Arena, la hispana -nacida artísticamente al alero del programa "Operación Triunfo"- repasó éxitos de sus cuatro discos, enfocada principalmente en "Cuarto azul", el que editó en mayo de 2025.

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