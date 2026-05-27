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Oklahoma City Thunder doblegó a los Spurs y quedó a un triunfo de la final de la NBA

Publicado: | Fuente: ESPN Deportes
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Oklahoma City Thunder doblegó por 127-114 a San Antonio Spurs y dejó 3-2 la serie en la final de la Conferencia Oeste, quedando a un triunfo de las Finales de la NBA. La figura fue el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, con 32 puntos y nueve asistencias, opacando a la estrella francesa del cuadro texano, Victor Wembanyama, quien solo registró 20 tantos en el encuentro. El sexto partido de la serie será el jueves, a las 20:30 horas en San Antonio (00:30 GMT).

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