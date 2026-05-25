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Los Spurs igualaron la serie ante Oklahoma en la final del Oeste de la mano de un gran Wembanyama

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San Antonio Spurs derrotó de forma contundente a Oklahoma City Thunder por 103-82 y dejó la serie 2-2 en la Final de Conferencia. El francés Victor Wembanyama fue la estrella de la jornada, ya que registró 33 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias ante el vigente campeón de NBA

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