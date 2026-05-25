Los Spurs igualaron la serie ante Oklahoma en la final del Oeste de la mano de un gran Wembanyama
Publicado:
Fotos Destacadas
España: recuperan óleos de Lucas Valdés, perdidos desde 1929
Los Tres debutó en vivo "XCLNT" con el primero de cuatro shows
Cecilio Waterman lideró la reacción de U. de Concepción ante Ñublense
Fotos Recientes
Los Spurs igualaron la serie ante Oklahoma en la final del Oeste de la mano de un gran Wembanyama
Santiaguinos congelados: mínima rozó los 0°C en el centro y -1°C en comunas periféricas
Bad Bunny visitó la Sagrada Familia y revolucionó a fans en Barcelona
San Antonio Spurs derrotó de forma contundente a Oklahoma City Thunder por 103-82 y dejó la serie 2-2 en la Final de Conferencia. El francés Victor Wembanyama fue la estrella de la jornada, ya que registró 33 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias ante el vigente campeón de NBA
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados