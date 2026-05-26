El papa León XIV se sentó este martes al volante del primer automóvil totalmente eléctrico de Ferrari, denominado "Ferrari Luce".

Los directivos de la prestigiosa compañía del "Cavallino Rampante", encabezados por su presidente John Elkann y el consejero delegado Benedetto Vigna, se trasladaron hasta los jardines del palacio de descanso de Castel Gandolfo para mostrarle en primicia este hito de la automoción de lujo.

Según informó la agencia EFE, el pontífice estadounidense apreció de cerca el nuevo modelo, abrió sus puertas y preguntó por sus especificaciones técnicas. Animado por la ocasión, se colocó sus anteojos y se ubicó en el asiento del piloto para interesarse por cada detalle del superdeportivo, momento en el que Elkann le hizo entrega simbólica del volante del vehículo.

El presidente de Ferrari calificó la cita con el obispo de Roma como un "inmenso honor" y destacó su "valor simbólico" para el futuro de los trabajadores de la firma.

El lanzamiento de "Luce" no ha estado exento de polémicas en el país europeo: Luca Cordero di Montezemolo, quien fuera presidente de Ferrari entre 1991 y 2014, expresó públicamente su rotundo descontento con el deportivo eléctrico a la entrada de un evento en Roma, asegurando ante la prensa que con este paso "se corre el riesgo de destruir un mito" e instando de forma tajante a que, "al menos", se le retire el emblemático escudo del caballo a este nuevo automóvil.

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