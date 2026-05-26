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Los Knicks barrieron a los Cavs y clasificaron a las Finales NBA tras 27 años
New York Knicks aplastó 130-93 a Cleveland Cavaliers por las Finales de la Conferencia Este de NBA y cerró una serie perfecta, completando la barrida 4-0 a los Cavs y clasificando a la gran final por primera vez en 27 años. El rival de los neoyorquinos se definirá entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, que actualmente se encuentran 2-2 en su serie.
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