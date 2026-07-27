"Una ciudad acorde a un rey": Philadelphia 76ers oficializó el fichaje de LeBron James

Este lunes, Philadelphia 76ers oficializó mediante varias publicaciones en redes sociales la llegada de LeBron James como agente libre tras su salida de Los Angeles Lakers, donde estuvo ocho temporadas.

El jugador de 41 años, firmó por dos años con el equipo de la Conferencia Este de la NBA y recibirá cuatro millones de dólares anuales, su sueldo más bajo en su trayectoria profesional, además de contar con la facultad de decidir su continuidad tras finalizar su primera temporada.

James, que cuenta con el récord de más puntos en la historia del torneo (43.440), tiene cuatro anillos de la NBA en su carrera: Dos con Miami Heat (2012-2013), uno con Cleveland Cavaliers (2016) y el último con Los Angeles Lakers, en 2020

Con su fichaje por Philadelphia 76ers, el alero jugará por su cuarta institución y buscará sumar otro título a su laureado palmarés, además de convertirse el primer atleta en ser campeón con cuatro elencos distintos.

En cuanto al torneo de baloncesto, la temporada regular tendrá comienzo el 20 de octubre de 2026.