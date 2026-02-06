La Reserva Biológica Huilo Huilo, en la Región de Los Ríos, se transformó en el punto de encuentro de una nueva alianza internacional orientada a la conservación de la Ranita de Darwin, uno de los anfibios más singulares y amenazados del Cono Sur.

El acuerdo reúne a la Fundación Huilo Huilo, la ONG Ranita de Darwin, la Universidad Andrés Bello y el Zoológico de Leipzig, en Alemania, con el objetivo de fortalecer la investigación, el monitoreo y la difusión de esta especie en peligro de extinción.

En entrevista con Cooperativa, el director de la Fundación Huilo Huilo, Rodolfo Menichetti, explicó que el convenio integra capacidades científicas, financiamiento internacional y trabajo territorial: mientras la fundación aporta el hábitat protegido y la experiencia en conservación activa, la ONG y la universidad lideran los estudios y el monitoreo de las poblaciones, y el zoológico alemán contribuye tanto con recursos como con visibilidad internacional para la causa.

La urgencia de esta colaboración responde a una amenaza silenciosa pero devastadora: el hongo quítrido, un patógeno de origen externo que ha provocado la disminución masiva de anfibios en distintas partes del mundo. Según detalló Menichetti, esta enfermedad ya habría sido responsable de la extinción de la Ranita de Darwin del norte, y hoy representa el principal riesgo para las poblaciones que sobreviven en Chile.

Más allá de su fragilidad, este animal destaca por características únicas que la convierten en una verdadera “especie bandera”.

