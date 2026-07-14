El sorpresivo mensaje de Juan Cuadrado a Mati Fernández: "Llévame para Colo Colo"

El lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado le hizo una particular petición a Matías Fernández, con quien compartió equipo durante su etapa en Fiorentina, en un reencuentro llevado a cabo este martes.

Cuadrado, que finalizó contrato el 30 de junio con Pisa, publicó una historia con "Matigol" en su cuenta de Instagram con un sorpresivo mensaje.

"Que alegría verte panita, llévame para el Colo Colo", escribió Cuadrado, com emojis de sonrisas.

En la fotografía, además de Fernández y Cuadrado, también están el seleccionado colombiano Yerry Mina, el delantero Juan Manuel Rengifo y Andrei Martínez, representante de los tres jugadores cafeteros presentes en la postal.

Cuadrado, de 38 años, actualmente está sin equipo, aunque la prensa de su país asegura que está cerca de volver al fútbol colombiano.